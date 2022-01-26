Спикер Палаты представителей Конгресса США заявила о планах добиваться переизбрания

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (от штата Калифорния), которая представляет Демократическую партию и занимает сейчас в государственной иерархии США третий по значимости пост, намерена добиваться переизбрания в нижнюю палату Конгресса. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном во вторник.

"Хотя мы добились прогресса, требуется сделать еще многое, чтобы улучшить жизнь людей", - отметила Пелоси, которой сейчас 81 год. "Наша демократия находится под угрозой из-за нападок на правду, нападения на Капитолий и наступления на избирательные права в штатах", - добавила законодатель. "Я баллотируюсь на новый срок в Конгресс, чтобы работать в интересах народа и защитить демократию", - отметила Пелоси. Она не пояснила, намерена ли в дальнейшем добиваться избрания спикером Палаты представителей.

Пелоси представляет Калифорнию в нижней палате Конгресса США с 1987 года.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре 2022 года. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора. В настоящее время в нижней палате Конгресса большинство удерживают демократы.