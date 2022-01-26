Глава комитета Бундестага надеется на дипломатическое урегулирование украинского кризиса

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Председатель комитета по обороне в Бундестаге (парламенте ФРГ) Мари-Агнес Штрак-Циммерман надеется на то, что кризис на границе России с Украиной может быть разрешен путем переговоров.

"Войны всегда можно избежать, пока Россия и страны Запада разговаривают друг с другом. Есть разные форматы обсуждения, в том числе встреча в нормандском формате в среду в Париже", - заметила Штрак-Циммерман в опубликованном в среду интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Пока российская сторона готова обмениваться с нами мнениями за столом переговоров, я буду оптимистично настроена в отношении мирного урегулирования украинского конфликта", - подытожила она, выразив надежду на то, что в ходе встречи в Париже "удастся приблизиться к предотвращению военного конфликта на континенте".

Вместе с тем политик предупредила о последствиях в случае якобы возможной агрессии России против Украины, отметив, что рассматриваются различные варианты санкций. "Нападение на Украину не останется без ответа и будет иметь соответствующие последствия. Таким образом, никакие варианты также не снимаются с рассмотрения раньше времени", - констатировала Штрак-Циммерман, отвечая на вопрос о возможном прекращении поставок газа из России, отказе от проекта "Северный поток - 2" и отключении РФ от международной межбанковской системы SWIFT в случае военного конфликта России и Украины. При этом она полагает, что подобные санкции "были бы очень серьезными для России".

26 января в Париже состоится первая более чем за год очная встреча политсоветников всех четырех стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция и Украина). Российскую делегацию возглавит заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Как подчеркнул во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Козак доведет до своих коллег озабоченности Москвы по положению дел на линии соприкосновения в Донбассе.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.