ДНР призывает блокировать попытки Украины получить наступательное вооружение

ДОНЕЦК, 26 января. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) призывает третьи страны и международные организации, которые поддерживают инициативы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, блокировать попытки Киева получить наступательное вооружение и боеприпасы. Об этом заявил на брифинге в среду заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Призываем правительства стран и международные организации, поддерживающие мирные инициативы по урегулированию конфликта в Донбассе, блокировать попытки украинской стороны получить дополнительное наступательное вооружение и боеприпасы, а также не допустить начала подразделениями ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) активных боевых действий. <...> Считаем, что передача Украине любых типов боеприпасов и другого летального оружия, будет способствовать эскалации конфликта", - сказал он.

Басурин заявил, что на подконтрольных Киеву территориях Донбасса уточняется план эвакуации жителей. "От наших агентурных источников получена информация, что руководству военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей предписано провести уточнение планов эвакуации жителей проживающих в прифронтовых населенных пунктах, а также проверить транспортные средства и объекты, предназначенные для перевозки и размещения эвакуируемых граждан", - сказал он.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР также заявил, что В украинских военных госпиталях в Донбассе прошли тренировки по приему раненых. "Согласно информации, полученной разведкой Народной милиции ДНР, <...> начальникам военных госпиталей командованием ООС (силовая операция Киева в Донбассе - прим. ТАСС) поставлена задача подготовить места для хранения донорской крови и быть в готовности к развертыванию дополнительных койко-мест, а также направить заявки на получение перевязочных материалов. С медицинским персоналом проведены тренировки по развертыванию и работе пунктов приема и сортировки раненых", - сказал он.

По словам Басурина, ВС Украины готовят в Донбассе полевые склады в 15-20 км от линии соприкосновения. "На железнодорожных станциях населенных пунктов [Донбасса] Красноармейск, Дружковка, Зачатовка зафиксировано прибытие эшелонов с горюче-смазочными материалами и боеприпасами. <...> Командирам бригад указано подготовить на удалении 15-20 км от линии боевого соприкосновения полевые склады для приема боеприпасов на грунт", - сказал он.

Басурин также сообщил, что на Украине идет отбор граждан, имеющих опыт боевых действий в Донбассе. "Агентурными источниками отмечена активизация деятельности украинских националистических организаций. На вербовочных пунктах в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон, Днепропетровск проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действий в Донбассе. С ними в лагерях подготовки проводятся военные сборы. Начат сбор средств для покупки транспорта и снаряжения для штурмовых групп националистов", - сказал он.