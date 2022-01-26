Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 31 января

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало пятого президента страны Петра Порошенко на допрос 31 января по делу о поставках угля с Донбасса. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГБР.

"Следователь ГБР ждет Петра Порошенко к 11:00 (12:00 мск) 31 января 2022 года", - говорится в сообщении. Госбюро призвало экс-президента "прекратить манипулировать общественным мнением и, наконец, начать выполнять решение суда по избранию ему меры пресечения в виде личного обязательства".