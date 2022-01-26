Гражданина Польши осудили на 5,5 года тюрьмы за подготовку терактов по примеру Брейвика

ВАРШАВА, 26 января. /ТАСС/. Осужденного за подготовку террористических актов с использованием взрывчатых веществ гражданина Польши Марчина К. (фамилия по польским законам не называется) приговорили в республике к 5,5 года тюремного заключения. Об этом сообщается в среду на сайте польского правительства.

"Марчин К. принадлежал к экстремистской группе крайне правых взглядов. Она действовала на территории Польши до 10 ноября 2019 года. Они ориентировались на теракты, совершенные крайне правыми экстремистами, в том числе Андерсом Брейвиком в 2011 году в Норвегии и Брентоном Таррантом в 2019 году в Новой Зеландии", - указано в сообщении.

"Обвиняемые намеревались совершить аналогичные теракты в Польше с применением взрывчатых веществ. Их целью были места и люди, принадлежащие к исламскому сообществу, проживающему на территории Польши", - информировала пресс-служба министра, отвечающего за работу спецслужб.

Информацию о деятельности экстремистской группировки собирало Агентство внутренней безопасности Польши. Были изъяты химические и взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и элементы для его производства.