В Италии заявили, что поддерживают все формы диалога с Россией по Украине

РИМ, 26 января. /ТАСС/. Италия поощряет все усилия для поддержания диалога с Россией по ситуации вокруг Украины. Об этом в среду в интервью газете La Repubblica сообщил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини.

"Мы поддерживаем и поощряем все усилия и открытые форумы для диалога с Россией, - заявил он. - Никто из нас не хочет нагнетать напряженность, напротив, мы все надеемся на поддержание и реализацию конструктивного диалога".

Вместе с этим, указал министр, Италия следует общей линии стран НАТО. На саммите Североатлантического альянса в июле 2016 года в Варшаве было официально принято решение расширить военное присутствие НАТО в восточной части альянса четырьмя батальонами в Польше, Литве, Латвии и Эстонии на ротационной основе. Итальянские военные служат в батальоне в Латвии под канадским командованием.

Россия и США ведут переговоры о гарантиях безопасности Москве со стороны НАТО, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

Тем не менее на Западе заявляют, что дискуссия призвана предотвратить якобы готовящееся вторжение России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие утверждения пустым нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Он не исключил, что для оправдания таких заявлений Запада могут быть предприняты провокации, и предупредил о самых серьезных последствиях любых попыток силового решения кризиса на востоке Украины.