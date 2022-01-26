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Президент Казахстана назначил Ержана Саденова заместителем главы МВД

В этот же день Касым-Жомарт Токаев освободил Арыстангани Заппарова от должности замглавы МВД

НУР-СУЛТАН, 26 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением назначил Ержана Саденова на пост заместителя руководителя МВД. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы государства.

"Распоряжением главы государства Саденов Ержан Сапарбекович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В этот же день президент освободил Арыстангани Заппарова от должности замглавы МВД.

53-летний Саденов с апреля 2019 года занимал должность начальника департамента полиции города Нур-Султана. В разные годы работал начальником департамента полиции Акмолинской области, начальником департамента полиции на транспорте.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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