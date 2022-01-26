Джонсон считает, что военные маневры КНР вблизи Тайваня не способствуют миру в регионе

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Маневры китайских вооруженных сил вблизи Тайваня не способствуют обеспечению безопасности и процветанию в регионе. Такое мнение выразил в среду премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента.

"Полеты китайских военных самолетов вблизи Тайваня, которые проводятся в последние дни и месяцы, не способствуют миру и стабильности в регионе. Мы выступаем за мирный и конструктивный диалог между представителями двух сторон. Это то, над чем работает глава МИД [Лиз Трасс] и другие члены правительства [Великобритании]", - сказал он.

В понедельник газета South China Morning Post со ссылкой на данные оборонного ведомства в Тайбэе сообщила, что ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 23 января направили в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня 39 самолетов. Авиация НОАК, как утверждается, совершила облет акватории к юго-западу от острова. В маневре участвовало 34 многоцелевых истребителя J-10 и J-16, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщик. Тайваньские военные в ответ на такие действия поднимали свои истребители, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

Авиация НОАК в последние месяцы регулярно пересекает опознавательную зону ПВО Тайваня. Однако нынешний заход стал самым массированным с 4 октября 2021 года, когда для этих целей было задействовано сразу 56 самолетов. По мнению аналитиков, это стало реакцией на крупные совместные военно-морские учения, которые провели 17-22 января Япония и США к югу от Окинавы.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань является одной из китайских провинций.