Премьер Финляндии назвала важной возможность запросить членство в НАТО в будущем

МАДРИД, 26 января. /ТАСС/. Власти Финляндии считают важным сохранение возможности запросить вступление в НАТО в будущем. Об этом заявила в среду премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции в Мадриде со своим испанским коллегой Педро Санчесом.

"Я не буду спекулировать на тему, что сделает или не сделает Россия, - отметила она. - Крайне важно найти дипломатический путь для деэскалации ситуации". "Также важно, чтобы ЕС оставался единым, - добавила премьер. - Что касается НАТО, Финляндия имеет возможность запросить полный доступ [в альянс], но сейчас это не обсуждается".

"Для этого потребуется большинство в финском парламенте, а также большинство [поддерживающих вступление в НАТО] финских граждан, чего сейчас нет", - уточнила Марин. При этом она добавила, что "возможность запросить вступление в НАТО в будущем является важной".

В свою очередь премьер Испании обратил внимание на необходимость попытаться урегулировать разногласия из-за ситуации вокруг Украины с помощью диалога. "Если произойдет то, чего никто не хочет (агрессия против Украины - прим. ТАСС), против правительства и России будут серьезные санкции", - утверждал Санчес.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.