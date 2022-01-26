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Кризис на Украине

Оппозиция Украины выступила за прямые переговоры всех участников минских соглашений

По словам депутата Верховной рады Юрия Бойко, после переговоров для политического урегулирования необходимо принятие соответствующих законопроектов в парламенте

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Политическое урегулирование конфликта в Донбассе возможно через прямые переговоры всех подписантов минских соглашений. Об этом в среду заявил журналистам сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко.

"Нужно выходить на прямые переговоры со всеми, кто подписывал минские соглашения, в том числе с Донецком и Луганском. Путем диалога и компромисса, при наличии твердых гарантий выполнения достигнутых соглашений мы обеспечим прекращение войны и возвращение Украины на Донбасс и Донбасса в Украину", - заявил политик.

Он подчеркнул, что только прямой переговорный процесс может активизировать выполнение минских соглашений, особенно в части безопасности. "В первую очередь это разведение войск и отведение тяжелого вооружения от линии разграничения. В дальнейшем - восстановление экономических отношений с этими территориями", - пояснил Бойко.

По словам политика, после переговоров для политического урегулирования необходимо принятие соответствующих законопроектов в парламенте. "Это имплементация на законодательном уровне "формулы Штайнмайера", закона о местных выборах и других законов, которые необходимы для продвижения минских соглашений", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что военный психоз, который сейчас нагнетается, уничтожает перспективы для страны и уничтожает ее экономику. "Сейчас должен быть честный диалог с людьми, с обществом о том, что лучше договариваться, чем стрелять. Необходима деэскалация и восстановление мира в стране, и мы, политики, должны сделать все, чтобы это произошло", - заключил Бойко.

Ранее в среду руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак вновь заявил, что никаких прямых переговоров Украины с республиками Донбасса не было и не будет.

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