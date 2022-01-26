Пушилин поддержал предложение Турчака о поставках вооружений в ЛНР и ДНР

ДОНЕЦК, 26 января. /ТАСС/. Донецк будет приветствовать любое решение об оказании военной помощи Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). Об этом в среду заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы будем приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес республик [Донбасса] для возможности противостоять готовящейся агрессии со стороны Украины, и предложение первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генерального совета ВПП (всероссийской политической партии - прим. ТАСС) "Единая Россия" Андрея Турчака в этом направлении является для нас очень значимым", - написал он в своем Telegram-канале.