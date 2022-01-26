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Трамп назвал себя следующим президентом США

Его пресс-служба не прокомментировала эти слова
Дональд Трамп (справа) AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Описание
Дональд Трамп (справа)
© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп назвал себя 47-м, то есть следующим после Джо Байдена президентом США. Об этом сообщает в среду газета New York Post.

Утром в среду в США разошлась видеозапись того, как Трамп играет в гольф. Один из его партнеров заявляет: "Теперь очередь 45-го президента США". Трамп на это отвечает: "45-го и 47-го", - отреагировал на это Трамп.

На данный момент не ясно, когда состоялась эта игра и предназначалась ли эта запись для публичного распространения. Пресс-служба Трампа не прокомментировала эти слова.

Трамп неоднократно намекал, что готов бороться за возвращение в Белый дом, но никогда не заявлял об этом напрямую. Такую позицию он объяснял тем, что в случае объявления о президентских амбициях к нему будут применяться иные, более жесткие требования в области налогообложения.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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