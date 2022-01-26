CNN: США и союзники обсуждают возможность размещения "тысяч солдат" в Восточной Европе

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. США обсуждают с союзниками возможность размещения тысяч дополнительных военнослужащих в восточноевропейских странах НАТО до гипотетического вторжения России на Украину. С таким утверждением выступила в среду телекомпания CNN, ссылающаяся на источники.

По ее информации, дополнительные войска могут быть дислоцированы на территории Румынии, Болгарии и Венгрии, однако окончательного решения по этому вопросу пока не принято. CNN отметила, что каждое из государств, участвующих в дискуссиях, в том числе США и Великобритания, намерено направить дополнительно "около тысячи военнослужащих". При этом "не все 30 стран - членов НАТО" готовы принять такие меры, добавила телекомпания.

В понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США готовы отправить в Европу 8,5 тысячи военных, но окончательное решение еще не принято. По его словам, это боевые, разведывательные, авиационные, медицинские и транспортные подразделения. Представитель Пентагона подчеркнул, что пока речь идет только о приведении данного контингента в состояние повышенной готовности.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

