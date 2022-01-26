Глава Евросовета заявил, что угроза Украине является угрозой и Европе

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Любая угроза в адрес Украины означает угрозу и Европе. С таким заявлением выступил в среду глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Братиславе.

"Угроза против Украины - угроза против Европы", - сказал он, говоря о ситуации вокруг этой страны.

Россия и США ведут переговоры о гарантиях безопасности Москве со стороны НАТО, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

Тем не менее на Западе заявляют, что дискуссия призвана предотвратить якобы готовящееся вторжение России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие утверждения пустым нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Он не исключил, что для оправдания таких заявлений Запада могут быть предприняты провокации, и предупредил о самых серьезных последствиях любых попыток силового решения кризиса на востоке Украины.