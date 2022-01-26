Госдеп: санкции против РФ могут затронуть "Северный поток - 2" при обострении по Украине

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Возможные санкции против Москвы могут затронуть трубопровод "Северный поток - 2" в случае предполагаемого в Киеве и на Западе "вторжения" России на Украину. Об этом заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, выступая на онлайн-конференции, организованной киевским Фондом Виктора Пинчука.

"Прошлым летом США и Германия выступили с совместным заявлением: если Россия использует энергоносители в качестве оружия или если произойдет еще одно нарушение суверенитета Украины, России придется заплатить высокую цену. [Канцлер ФРГ] Олаф Шольц и [глава МИД] Анналена Бербок четко заявили: ничто не будет исключено [из рассмотрения], включая "Северный поток - 2", - утверждала Шерман, говоря об антироссийских санкциях в случае военной эскалации ситуации вокруг Украины. Она добавила, что зачитала опубликованное в среду сообщение в Twitter посла Германии в Соединенных Штатах Эмили Хабер.

Шерман выразила полное согласие с этим заявлением. "Это очень важное сообщение о солидарности по серьезным последствиям, если Россия предпримет эти действия. Президент [России Владимир] Путин должен переосмыслить то, что он задумал, и пойти дипломатическим путем", - добавила замгоссекретаря. Она в очередной раз заявила, что европейские страны "готовы к санкциям, экспортному контролю, <...> жесткой реакции" в случае военной эскалации.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что та якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.