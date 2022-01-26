В Болгарии заявили, что не будут участвовать в операциях на территории Украины

СОФИЯ, 26 января. /ТАСС/. Глава Минобороны Болгарии Стефан Янев, отвечая в среду на вопросы депутатов Народного собрания, категорично заявил, что ни один болгарский солдат не будет участвовать в возможной военной операции на территории Украины. Трансляцию заседания парламента в среду вел телеканал Nova News .

"Ни один болгарский солдат не будет участвовать в каком бы то ни было конфликте или в операции на территории Украины или в другом государстве без решения Народного собрания или правительства. Да, категорично, такой возможности сейчас не предусмотрено", - сказал Янев.

Глава Минобороны сообщил, что Болгария будет работать над созданием элементов общей коллективной безопасности НАТО с акцентом на развитие своего оборонительного потенциала и собственных вооруженных сил, над модернизацией и перевооружением армии. А в рамках учений НАТО будет задействована болгарская батальонная группа под болгарским командованием.

Болгарский парламент в среду проводит внеочередное заседание на котором премьер-министр Кирил Петков, министр обороны Стефан Янев и министр иностранных дел Теодора Генчовска, а также руководители специальных служб отвечают на вопросы о позиции и действиях болгарского правительства в связи с напряжением между НАТО и Россией. Большая часть заседания будет проходить в закрытом режиме.