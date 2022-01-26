Посольство США в Киеве призвало своих граждан задуматься о немедленном отъезде с Украины

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Посольство Соединенных Штатов в Киеве обратилось к гражданам США, находящимся на Украине, с призывом рассмотреть возможность незамедлительного выезда из страны.

"Ситуация с безопасностью на Украине продолжает оставаться непредсказуемой из-за возрастающей угрозы российских военных действий и может внезапно ухудшиться. Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть возможность уехать уже сейчас, используя коммерческие или другие доступные частные способы перевозки", - говорится в сообщении.

Ранее Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это некоторым сотрудникам дипломатического представительства.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.