Представительство ЕС в Киеве не намерено сокращать персонал из-за предполагаемой угрозы РФ

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Представительство Европейского союза на Украине на данный момент не рассматривает решение об уменьшении штатного персонала в связи с якобы существующей российской угрозой. Об этом сообщил в среду глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас.

"ЕС на данный момент не рассматривает подобные решения, занимаясь - как каждая дипломатическая служба - планированием на случай чрезвычайных ситуаций", - отметил посол Евросоюза в беседе с агентством Укринформ.

Маасикас отметил, что Евросоюз внимательно следит за событиями на местах, "учитывая наращивание российской армии", а также принимает во внимание решение некоторых стран сократить штат в своем посольстве в Киеве и предоставить конкретные советы относительно путешествий по Украине.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал преждевременным решение ряда стран об эвакуации членов семей дипломатов из своих представительств на Украине, в Киеве не видят "объективных и реальных" оснований для этого.

Россия и США ведут переговоры о гарантиях безопасности Москве со стороны НАТО, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

Тем не менее на Западе заявляют, что дискуссия призвана предотвратить якобы готовящееся вторжение России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие утверждения пустым нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Он не исключил, что для оправдания таких заявлений Запада могут быть предприняты провокации, и предупредил о самых серьезных последствиях любых попыток силового решения кризиса на востоке Украины.