Климкин считает, что прорыва на переговорах советников "нормандского формата" не будет

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает, что прорыва на переговорах политических советников "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина), которые проходят в среду в Париже, ожидать не стоит.

"Я не ожидаю какого-либо прорыва на сегодняшних переговорах политических советников "нормандского формата". Прорыва не будет, пока продолжаются переговоры между США и Россией. Там сейчас все решается", - сказал Климкин в среду в эфире канала "Украина 24".

По словам экс-министра, "на какие-то глобальные вещи не стоит надеяться". По мнению Климкина, была бы успехом "какая-то промежуточная договоренность", например, прекращение огня.

26 января в Париже проходит первая более чем за год очная встреча политсоветников четырех стран "нормандского формата". Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Как подчеркнул во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Козак доведет до своих коллег озабоченности Москвы по положению дел на линии соприкосновения в Донбассе.