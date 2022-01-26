Блинкен: США и Кувейт считают, что ситуация вокруг Украины вызывает озабоченность в мире

ВАШИНГТОН, 26 января. ТАСС/. Соединенные Штаты и Кувейт согласны с тем, что кризис вокруг ситуации по Украине выходит за рамки Европы и вызывает серьезную обеспокоенность у всего международного сообщества. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте по итогам переговоров с министром иностранных дел Кувейта Ахмедом Насером ас-Сабахом.

"Мы говорили о продолжающейся проблеме в плане безопасности, вызванной провокациями и угрожающей агрессией России в отношении Украины. Мы согласны с тем, что этот кризис гораздо больше, чем просто Украина или даже Европа. Он вызывает серьезную обеспокоенность у всего международного сообщества. Это требует международного ответа", - отметил он.

По его версии, "Кувейт знает это в некотором смысле лучше, чем кто-либо другой, потому что на карту на Украине поставлены некоторые из самых основных принципов международных отношений, которые лежат в основе мира и безопасности, например, принцип, согласно которому одна страна не может просто изменить границы другой силой или стремиться доминировать над ее решениями, подчиняя своей воле в сфере влияния". "Мы только что говорили об освобождении Кувейта, которое произошло 31 год назад, поэтому Кувейт очень хорошо понимает эти принципы", - добавил Блинкен.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что та якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.