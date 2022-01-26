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Telegraph: Британия и США могут отправить по тысяче военных в Румынию, Болгарию и Венгрию

По информации газеты, сформированные таким образом ударные группы будут примерно соответствовать тем, что в настоящий момент размещены в странах Балтии и Польше

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Великобритания и США рассматривают возможность отправки по 1 тыс. военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию. Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники в Минобороны Соединенного Королевства газета The Daily Telegraph.

По ее информации, сформированные таким образом ударные группы будут примерно соответствовать тем, что в настоящий момент размещены в странах Балтии и Польше. Источники подтвердили изданию, что Великобритания рассматривает возможность отправки дополнительных военных сил в Восточную Европу, однако, как пишет газета, речь скорее может идти об их размещении на северо-восточном фланге альянса, нежели чем на юго-восточном.

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БолгарияСШАВеликобританияРумынияВенгрия
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