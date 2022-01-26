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В Словакии убили экс-начальника военной разведки республики

Полиция проверяет обстоятельства смерти Петра Бучка, которая, с наибольшей долей вероятности, могла быть насильственной

ПРАГА, 26 января. /ТАСС/. Тело экс-начальника военной разведки Словакии, генерал-майора Петра Бучка было найдено в братиславском районе Девин. Полиция проверяет обстоятельства его смерти, которая, с наибольшей долей вероятности, могла быть насильственной. Об этом сообщил в среду словацкий телеканал JOJ.

Тело бывшего начальника разведки ВС Словакии, руководившего ею с 16 ноября 1998 года по 31 декабря 1999 года, было найдено во вторник во второй половине дня близ каменоломни в Девине. Этот столичный район еще в недалеком прошлом был пригородом Братиславы и до сих пор сохраняет черты сельской местности.

На место ЧП прибыл прокурор по особо важным делам Даниэд Липшиц в сопровождении следователей Национального агентства борьбы с преступностью. Убийство, согласно ТВ, является главной версией следствия. Бучка в последние годы был задействован консультантом в словацких коммерческих структурах, деятельность некоторых из которых вызывала повышенное внимание полиции.

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