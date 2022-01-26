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Замглавы британского МИД заявил о важности диалога и дипломатии после разговора с Титовым

Крис Хитон-Харрис отметил, что "военное вторжение имело бы серьезные последствия"

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Замглавы МИД Великобритании Крис Хитон-Харрис заявил о важности дипломатии и диалога с РФ после телефонного разговора с первым заместителем министра иностранных дел России Владимиром Титовым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду вечером в Twitter британского политика, вступившего в нынешнюю должность в прошлом месяце.

"Первый телефонный разговор с первым заместителем министра иностранных дел Титовым. Обсудили британско-российские отношения и европейскую безопасность, включая ситуацию на украинской границе, - написал Хитон-Харрис. - Военное вторжение [на территорию Украины] имело бы серьезные последствия. Важно поддерживать диалог, добиться деэскалации и следовать по пути дипломатии".

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Москве их назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, при этом в Кремле не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.

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