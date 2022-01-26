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Тегеран назвал безответственными заявления главы МИД Британии по ядерной сделке

По словам официального представителя иранского внешнеполитического ведомства, "использование таких пустых обвинений не освобождает эти страны от ответственности за нарушение условий ядерной сделки"

ТЕГЕРАН, 26 января. /ТАСС/. Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о вине Ирана за возможный провал переговоров по ядерной сделке безосновательны и безответственны. Об этом заявил в среду официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

"Эти безответственные и безосновательные заявления служат новым примером бессодержательной игры Лондона и ряда других западных стран, направленной на то, чтобы скрыть годы бездействия [Европы], которые сопровождались незаконными и бесчеловечными санкциями США", - цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам дипломата, "использование таких пустых обвинений не освобождает эти страны от ответственности за нарушение условий ядерной сделки, а также никоим образом не подрывает намерение Ирана достичь качественного и надежного соглашения, которое будет служить интересам иранского народа".

Глава МИД Великобритании во вторник заявила, что переговоры по ядерной сделке идут недостаточно быстро. По ее словам, "Иран должен выбрать: либо он хочет прийти к соглашению, либо он будет ответственным за разрушение Совместного всеобъемлющего плана действий".

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) 27 декабря 2021 года была достигнута договоренность ускорить работу над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены завершить работу в феврале 2022 года.

СВПД был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший в тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение Вашингтоном обязательств по сделке.

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