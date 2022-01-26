Тегеран назвал безответственными заявления главы МИД Британии по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 26 января. /ТАСС/. Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о вине Ирана за возможный провал переговоров по ядерной сделке безосновательны и безответственны. Об этом заявил в среду официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

"Эти безответственные и безосновательные заявления служат новым примером бессодержательной игры Лондона и ряда других западных стран, направленной на то, чтобы скрыть годы бездействия [Европы], которые сопровождались незаконными и бесчеловечными санкциями США", - цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам дипломата, "использование таких пустых обвинений не освобождает эти страны от ответственности за нарушение условий ядерной сделки, а также никоим образом не подрывает намерение Ирана достичь качественного и надежного соглашения, которое будет служить интересам иранского народа".

Глава МИД Великобритании во вторник заявила, что переговоры по ядерной сделке идут недостаточно быстро. По ее словам, "Иран должен выбрать: либо он хочет прийти к соглашению, либо он будет ответственным за разрушение Совместного всеобъемлющего плана действий".

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) 27 декабря 2021 года была достигнута договоренность ускорить работу над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены завершить работу в феврале 2022 года.

СВПД был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший в тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение Вашингтоном обязательств по сделке.