В ЛНР заявили, что поддержка Донбасса "очень кстати" с учетом оснащенности Украины

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Техническая поддержка республик Донбасса со стороны РФ будет "очень кстати" с учетом нынешнего уровня технической оснащенности Украины, считает представитель Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

"Безусловно, техническая поддержка в условиях, когда Украину буквально накачивают самыми передовыми средствами вооружений, нам будет очень кстати", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24", добавив, что главным оружием Донбасса остается тот факт, что граждане народных республик продолжают "стоять за свой дом, за свои семьи, за свое будущее".

Глава МИД ЛНР подчеркнул необходимость готовности к любому развитию событий и любым провокациям. "Мы должны во всеоружии встречать любые действия украинской стороны. Но мы исходим все-таки из того, что Украина остается в рамках переговорного процесса", - отметил он.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии. Позже лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что партия обратилась к руководству РФ с соответствующей просьбой.