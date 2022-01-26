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Дамаск готов участвовать в новом заседании сирийского Конституционного комитета

ООН, 27 января. /ТАСС/. Делегация сирийского правительства готова участвовать в новом заседании Конституционного комитета Сирии в Женеве. Об этом сообщил в среду первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая в Совете Безопасности всемирной организации.

"Мы выступаем за продолжение межсирийских консультаций в Женеве в рамках Конституционного комитета. Считаем, что у продвижения процесса урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН, без внешнего вмешательства и навязывания искусственных сроков, нет альтернативы, - сказал он. - Отмечаем, что в Дамаске к такой работе готовы и подтверждают свое намерение приехать в Швейцарию для конструктивного участия в седьмой сессии редакционной комиссии Конституционного комитета".

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