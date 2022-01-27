Министры обороны Великобритании и Германии обсудили ситуацию у границ Украины

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретился в среду в Берлине со своей немецкой коллегой Кристине Ламбрехт, обсудив с ней способы реагирования на ситуацию у границ Украины. Об этом говорится в сообщении, распространенном британским оборонным ведомством.

"Германия является ключевым союзником Соединенного Королевства и одним из наших ближайших партнеров в НАТО. Бен Уоллес прибыл в Берлин на встречу со своей коллегой Кристине Ламбрехт. Они обсудили реакцию союзников на концентрацию российских сил у границ Украины", - говорится на странице министерства в Twitter.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Москве их назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, при этом в Кремле не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.