Премьеры Чехии и Польши подключатся к урегулированию спора по шахте "Туров"

ПРАГА, 27 января. /ТАСС/. Проект соглашения Чехии с Польшей об урегулировании спора в приграничном регионе между странами по поводу угледобывающей шахты "Туров" пока не готов к подписанию, переговоры сторон продолжатся и к ним подключатся премьер-министры обеих стран. Об этом заявил журналистам в среду вечером глава чешского правительства Петр Фиала.

"В случае с [шахтой] "Туров" переговоры еще не завершены, мы пока не в состоянии подписать соглашение [об урегулировании спора]. Эти переговоры будут продолжены. Мы будет искать решение [спора] при участии премьеров обеих стран, что представляется правдоподобным", - сказал Фиала.

Министр окружающей среды Чехии Анна Губачкова проинформировала 22 января, что Прага настаивает на выплате Польшей финансовой компенсации за ущерб от деятельности шахты в размере €50 млн, в то время как Варшава предложила только €40 млн. Если польская сторона не учтет требование Чехии, то, по словам министра, соглашение о руднике вряд ли будет заключено. Кроме того, подход сторон разнится в вопросе о сроках действия договора.

Фиала заявил 19 января, что республика отзовет из суда ЕС иск к Польше по шахте "Туров", если сторонам удастся заключить межправительственное соглашение об урегулировании спора по данному руднику. По его словам, переговоры могут еще продлиться значительное время. Между тем министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила ранее 19 января в эфире Польского радио, что представители правительств Польши и Чехии договорились о завершении судебного разбирательства по вопросу угледобывающей шахты "Туров".

Спор

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте "Туров".

С шахтой "Туров" связано 4-7% производства электроэнергии в Польше. Закрытие шахты означало бы увольнение 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике ущерб в 13,5 млрд злотых (около $3,75 млрд).