Марокко осуждает вмешательство Ирана во внутренние дела стран Залива

РАБАТ, 27 января. /ТАСС/. Королевство Марокко осуждает любые формы очевидного вмешательства Ирана во внутренние дела арабских стран Залива. Об этом заявил в среду министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом Насер Бурита в ходе состоявшейся видео-конференции с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Наифом Фалахом Мубараком аль-Хаджрафом. Об этом сообщается в коммюнике МИД североафриканского королевства.

"Бурита подтвердил неприятие и осуждение Марокко всех форм очевидного вмешательства Ирана во внутренние дела стран Залива, особенно братского Королевства Бахрейн", - отмечается в документе. Министр напомнил позицию короля Мухаммеда VI, в соответствии с которой "Марокко всегда считал, что безопасность и стабильность стран Залива неотделимы от безопасности Марокко, ввиду общности судеб и совпадения точек зрения по различным вопросам, представляющим общий интерес".

Бурита выразил благодарность членам Совета за их "неизменную позицию в пользу марокканской принадлежности Сахары и поддержку территориальной целостности королевства".

Он также подтвердил "готовность Марокко продолжать работу с генеральным секретариатом Совета и странами Залива, чтобы заложить основы для нового этапа качественного сотрудничества, направленного на установление рамок обновленного партнерства, благоприятствующего укреплению политических, экономических, коммерческих и человеческих отношений".

Бурита также отметил, что Марокко в лице короля, правительства и народа осуждает продолжающиеся нападения йеменских хуситов и поддерживающих их сторон на гражданские и экономические объекты в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

В ССАГПЗ входят Бахрейн, ОАЭ, Катар, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия.