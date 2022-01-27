AFP: в Елисейском дворце отметили позитивный сигнал от России на переговорах по Украине

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Елисейский дворец считает, что встреча политсоветников стран "нормандского формата", завершившаяся в среду в Париже, прошла в сложных условиях, но видит позитивный сигнал в позиции России. Об этом заявил в среду вечером источник в администрации президента Франции агентству Agence France-Presse.

"В нынешних трудных условиях мы получили сегодня хороший сигнал, - приводит слова источника агентство. - Это был сигнал готовности к возобновлению переговоров, в которых мы были заинтересованы ".

Переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" завершились в Париже в среду. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов. Предыдущая встреча, которая прошла 6 января в Москве, но без участия представителя Украины, продлилась около 4,5 часа.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что она якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.