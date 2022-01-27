Чехия представит предложения по усилению восточного крыла НАТО

ПРАГА, 27 января. /ТАСС/. Чехия представит руководящим органам НАТО свои предложения по усилению восточного крыла блока. Об этом заявил журналистам в среду вечером министр иностранных дел республики Ян Липавский.

"Планирование в сфере обороны [стран Запада] проходит на уровне НАТО, проходит конференция по планированию. Речь идет, фактически, о повышении [бое]способности восточного крыла Североатлантического альянса. Чехия представит там конкретные предложения. Может идти речь о разных [вариантах] повышения числа подразделений, которые будут готовы для участия в этих [разрабатываемых] программах [укрепления восточного крыла блока], как это планирует НАТО", - сказал Липавский.

Чехия в 1999 году вступила в НАТО. Республика направляет военнослужащих в международные операции, проходящие под эгидой блока. Они находились, в частности, в составе миссии Североатлантического альянса в Афганистане. В этой ближневосточной стране погибли 14 чешских солдат. Офицеры страны занимают высокие посты в структурах блока. Так, например, выдвинувший свою кандидатуру в президенты Чехии, выборы которого состоятся в начале 2023 года, генерал Петер Павел с 2015 по 2018 годы был председателем Военного комитета НАТО.