Пушилин заявил, что Украина может организовать в Донбассе постановочные химатаки

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Украина может готовить постановочные химические атаки вдоль линии соприкосновения в Донбассе по примеру тех, что были организованы в Сирии боевиками оппозиции. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

По его словам, Украина обвинила Донбасс в том, что в Горловке произошла утечка химикатов. "Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии. Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий", - рассказал Пушилин газете.

Глава ДНР также заявил об отсутствии информации о подготовке диверсий со стороны Украины или стран НАТО в отношении Крыма. "У нас такой информации нет", - ответил Пушилин.

Народная милиция ДНР располагает информацией о подготовке командованием силовой операции украинской армии диверсий у линии соприкосновения сторон в Донбассе, заявил на прошлой неделе заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин. Ранее пресс-служба украинского разведуправления распространила сообщение о том, что на заводе "Стирол" в городе Горловка ДНР якобы произошел выброс опасных химикатов. Позднее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине в своем отчете сообщили, что они не зафиксировали утечки химикатов на заводе "Стирол".

Сообщения о применении 7 апреля 2018 года в городе Дума химического оружия распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Окончательный доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посвященный данному инциденту, был распространен среди государств - членов организации и передан Совбезу ООН 1 марта 2019 года. В нем отмечалось, что в Думе имело место использование токсичного химиката, содержащего хлор, в качестве оружия. При этом в документе утверждалось, что цилиндры с химикатами, найденные на месте инцидента, были сброшены с воздуха. Это соответствовало версии "Белых касок", утверждавших, что сирийские ВВС подвергли Думу бомбардировке химическими боеприпасами. В мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности цилиндры, в которых якобы находился химический состав, были размещены на земле вручную, то есть имела место инсценировка инцидента "Белыми касками".