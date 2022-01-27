ПАСЕ призвала Россию к проведению независимого расследования инцидента с Навальным

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призвала Россию к проведению независимого расследования инцидента с Алексеем Навальным. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте ПАСЕ.

"Ассамблея призывает начать независимое и эффективное расследование отравления Алексея Навального. Это расследование должно сопровождаться глубоким и объективным анализом всех относимых к делу элементов", - отмечается в сообщении.

ПАСЕ также призвала к незамедлительному освобождению Навального.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.