Подразделения ливийской армии вступили в боестолкновения с боевиками ИГ на юге страны

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) вступили в среду вечером в боестолкновения с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на юге страны. Об этом сообщили ТАСС в главном командовании армии.

По имеющейся информации, армейские силы в составе 128-й и 106-й бригад противостоят экстремистам в районе горного массива в 80 км к югу от населенного пункта Эль-Гатрун, расположенного на основном маршруте в Чад и Нигер. Несколько атак террористов было отбито, столкновения продолжаются до сих пор. Военнослужащим оказывается поддержка с воздуха силами ВВС.

Как сообщил представитель главного командования генерал-майор Халед Махджуб, уничтожено двое боевиков, еще несколько ранены. "Террористы осваивают большую территорию на юге Ливии, и вооруженные силы будут продолжать свои операции до полного их уничтожения", - отметил он.

В минувший понедельник двое военнослужащих ЛНА погибли в результате атаки боевиков на юге страны. Патруль безопасности подчиняющейся ЛНА "Бригады мучеников Умм-эль-Араниб" [по названию населенного пункта Умм-эль-Араниб, расположенного неподалеку от главного города Юга Себхи в 750 км от Триполи] подвергся нападению в районе Эль-Гатрун.

На юге сосредоточена большая группировка войск в связи с активностью там занимающихся контрабандой людей и оружия в регионе террористических и преступных банд, которая затрагивает также Чад, Мали и Алжир. Южный регион Ливии давно считается перевалочным пунктом для действующих как на ее территории, так и в соседних государствах криминальных банд, занимающихся контрабандой, в том числе оружия, торговлей людьми и нелегальной миграцией. Там также нередко укрываются и разрозненные формирования террористов, включая боевиков "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и ИГ, нашедших здесь прибежище после их выдворения несколько лет назад из их бывших оплотов в Бенгази, Сирте и Дерне и до сих пор периодически совершающих вылазки против мирных жителей и формирований ЛНА.