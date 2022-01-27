Глава Пентагона обсудил с польским коллегой наращивание военного потенциала Украины

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин и его польский коллега Мариуш Блащак в среду обсудили по телефону наращивание военного помощи Украине и укрепление средств сдерживания на "восточном фланге НАТО". Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби.

Как он отметил, Остин и Блащак "обсудили продолжающееся и ничем не спровоцированное наращивание Россией сил вокруг Украины". Они "выразили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины , а также неизменную приверженность наращиванию оборонного потенциала украинских сил". В заявлении говорится, что "Остин и Блащак также обменялись мнениями относительно укрепления средств сдерживания вдоль восточного фланга НАТО".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.