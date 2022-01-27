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Ситуация на Корейском полуострове
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СМИ: запущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Запущенный КНДР в четверг неопознанный снаряд, который, предположительно, являлся ракетой, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным источника в правительстве Японии, в настоящее время профильные министерства и ведомства занимаются сбором и анализом информации, связанной с этим уже шестым в этом году запуском КНДР. Подчеркивается, что информации о каком-либо ущербе из-за него на данный момент не поступало.

Теги
ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуострове
Ракетные запуски в КНДР
Yonhap: КНДР произвела запуск снарядов в направлении Японского моря
Этот пуск стал шестым с начала года
Yonhap: КНДР произвела запуск снарядов в направлении Японского моря
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