СМИ: запущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Запущенный КНДР в четверг неопознанный снаряд, который, предположительно, являлся ракетой, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным источника в правительстве Японии, в настоящее время профильные министерства и ведомства занимаются сбором и анализом информации, связанной с этим уже шестым в этом году запуском КНДР. Подчеркивается, что информации о каком-либо ущербе из-за него на данный момент не поступало.