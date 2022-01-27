Совет нацбезопасности Южной Кореи выразил сожаление по поводу новых ракетных запусков КНДР

СЕУЛ, 27 января. /ТАСС/. Совет национальной безопасности (СНБ) Республики Корея провел в четверг экстренное заседание в связи с новыми ракетными пусками КНДР. Об этом говорится в сообщении, распространенном по итогам состоявшейся в Сеуле встречи под председательством начальника управления национальной безопасности администрации президента Со Хуна.

"Участники заседания выразили сожаление в связи с тем, что ракетные пуски представляют вызов усилиям Южной Кореи и международного сообщества, направленным на установление мира и стабильности на Корейском полуострове", - отмечается в документе. Члены СНБ также призвали КНДР вернуться за стол переговоров, отказавшись от действий, ведущих к повышению градуса напряженности в регионе.

По данным южнокорейских военных, КНДР в четверг утром произвела из провинции Хамгён-Намдо запуск двух ракет малой дальности. Он стал уже шестым с начала года. Ранее в этом месяце Пхеньян провел испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры для преодоления ПРО.