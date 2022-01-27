Ерлан Алимбаев назначен постпредом Казахстана при отделении ООН в Женеве

НУР-СУЛТАН, 27 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ерлана Алимбаева постоянным представителем республики при отделении ООН в Женеве. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

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"Указом главы государства Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен постоянным представителем Республики Казахстан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария)", - говорится в сообщении.

В этот же день Токаев освободил Алимбаева от должности заместителя министра иностранных дел Казахстана.

47-летний Алимбаев занимал пост замглавы МИД с апреля 2021 года. В разные годы работал послом Казахстана в Индии, а также послом в Шри-Ланке, Бангладеш, Непале, Бутане, Мальдивской Республике по совместительству.

Алимбаев сменит на посту постпреда Казахстана при отделении ООН в Женеве Жанар Айтжанову, которая указом Токаева в четверг была освобождена от данной должности.