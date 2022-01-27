В США заявили, что визит Харрис в Гондурас нацелен на борьбу с нелегальной иммиграцией

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Власти США рассчитывают, что предстоящий визит вице-президента Камалы Харрис в Гондурас поможет в борьбе с нелегальной иммиграций. Об этом заявил в среду на спецбрифинге представитель администрации высокого ранга.

Харрис намерена отправиться в Гондурас в четверг и принять участие в церемонии инаугурации президента республики Сиомары Кастро. Планируется, что вице-президент США также проведет с ней встречу.

"Поездка вице-президента в Гондурас сосредоточена на двух целях. Во-первых, мы хотим углубить отношения двустороннего партнерства с Гондурасом. Во-вторых, мы хотим продолжить широкую работу, которую ведет вице-президент, направленную на устранение в Центральной Америке коренных причин миграции. Мы будем работать на этих двух направлениях в течение поездки", - сообщили на брифинге. Представитель администрации также подчеркнул, что для Харрис "является приоритетом" содействие в решении проблем латиноамериканских стран, чтобы сократить число прибывающих из них в США нелегальных иммигрантов.

Как сообщалось ранее, ожидается, что в церемонии инаугурации президента Гондураса также примет участие заместитель главы тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Харрис на данный момент не планирует встречаться с ним, уточнили на брифинге.

Бывшая первая леди страны Кастро, представляющая левую Партию свободы и перестройки, была избрана президентом Гондураса 28 ноября прошлого года. Она станет первой женщиной - президентом центральноамериканской республики.