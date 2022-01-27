Парламент Чили одобрил продление режима ЧП на юге страны из-за волны преступности

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 января. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Чили в среду одобрил новое продление действия чрезвычайного положения в ряде регионов на юге страны из-за волны преступности. Ранее меру также поддержала Палата депутатов (нижняя палата).

"Сенат одобрил обращение президента республики о продлении действия режима чрезвычайного положения на 15 дней в провинциях Био-Био, Арауко, Мальеко и Каутин", - говорится на странице верхней палаты парламента в Twitter. В нижней палате продление режима ЧП поддержали 70 депутатов, против проголосовали 48. В Сенате за это было отдано 16 голосов, против - 10.

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил режим ЧП в ряде провинций регионов Био-Био и Арауканиа 13 октября. Затем мера, позволяющая привлекать к обеспечению порядка военных, была продлена несколько раз.

В регионах Био-Био и Арауканиа уже несколько лет происходят поджоги церквей, собственности предприятий, грузовиков и других объектов. В последние месяцы также участились случаи нападения на людей. На прошлой неделе не менее четырех человек были убиты неизвестными.

На местах поджога часто находят листовки с лозунгами радикальных группировок индейцев мапуче. Представители этого коренного народа требуют от правительства республики вернуть им земли их предков.

19 декабря в Чили прошел второй тур выборов президента, по итогам которого новым главой государства был избран Габриэль Борич, представляющий левую коалицию "Одобряю достоинство". Политик выступает против милитаризации Араукании и Био-Био и обещает принять меры по защите прав коренного населения.