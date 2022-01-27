Госсекретарь США обсудил с главой МИД КНР ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел с среду телефонный разговор с членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Ван И, в котором заострил внимание на рисках, касающихся, по мнению Вашингтона, ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном руководителем пресс-службы Госдепартамента Недом Прайсом.

По его словам, Блинкен "указал на риски для мировой безопасности и экономики, связанные с дальнейшей агрессией со стороны России против Украины, и отметил, что деэскалация и дипломатия является ответственным путем вперед". Как следует из документа, Блинкен и Ван И "также обменялись мнениями относительно того, как продолжить совместную работу после состоявшейся 15 ноября 2021 года виртуальной встречи президента [США Джо] Байдена с председателем [КНР] Си Цзиньпином, в том числе по управлению стратегическими рисками, мерам по защите здоровья и изменению климата".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.