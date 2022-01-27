МИД Перу пояснил слова президента о праве Боливии на выход к морю

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Перу в среду выступило с разъяснением слов президента страны Педро Кастильо, допустившего возможность проведения референдума по вопросу о предоставлении Боливии выхода к морю.

"Перу неоднократно выступала в духе всеобъемлющей солидарности и понимания в связи с отсутствием выхода Боливии к морю. Усилия по созданию лучших условий для транзита боливийских граждан и товаров через перуанскую территорию и порты отражают историческую позицию Перу, которая ни при каких обстоятельствах не может быть истолкована как затрагивающая наш суверенитет", - говорится в заявлении, размещенном на сайте дипломатического ведомства.

В перуанском МИД напомнили о действующих между странами двусторонних соглашениях, которые позволяют Боливии пользоваться портовой инфраструктурой и условиями особых экономических зон, "которые были созданы для содействия развитию южных регионов" Перу, и расширения доступа соседней страны к внешней торговле. Эта позиция, напоминают дипломаты, была подтверждена в ходе недавних встреч глав двух государств в октябре 2021 года.

Накануне Кастильо в интервью испанской службе CNN подтвердил, что ранее, когда еще не планировал выдвигать свою кандидатуру на президентский пост, говорил о необходимости предоставить Боливии выход к морю. При этом глава государства пояснил, что в тот момент он рассуждал чисто теоретически, а само заявление было сделано им в частном порядке. Вместе с тем, он допустил такую возможность в случае народного согласия на этот счет и подчеркнул, что власти должны прислушиваться к насущным нуждам людей, а не "создавать барьеры".