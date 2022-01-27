NYT: ответ США на предложения РФ по безопасности открывает путь к переговорам по РСМД

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Ответ Соединенных Штатов на предложения России по безопасности открывает дорогу для организации переговоров об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

По ее сведениям, в письменном ответе России говорится, что США настроены обсудить взаимные правила по ограничению РСМД. Помимо этого, американская сторона и ее союзники готовы вести переговоры о введении взаимных правил, ограничивающих масштаб и места проведения военных учений, с тем чтобы перемещения военных не могли быть расценены как стягивание сил для потенциального нападения. При этом в ответе ясно обозначено, что у России не будет права вето по вопросам размещения ядерного оружия, войск или обычных видов вооружений.

Ранее в среду американская сторона передала России свой письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

МИД РФ 17 декабря 2021 года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

Выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны России. Впервые Вашингтон заявил об этом в июле 2014 года. По версии администрации США, РФ нарушила договор, создав ракету 9М729. Москва отвергла эти обвинения, предъявив целый ряд встречных претензий, затрагивавших, например, элементы системы противоракетной обороны США в Европе.