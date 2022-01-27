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Съезд правящей партии Казахстана 28 января рассмотрит вопрос об избрании председателя

НУР-СУЛТАН, 27 января. /ТАСС/. Участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") 28 января рассмотрят вопросы об избрании председателя и внесении изменений и дополнений в устав. Об этом сообщил в среду первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

"Постановлением Политического совета "Нур Отан" утверждена повестка XXI внеочередного съезда: об избрании председателя партии; о внесении изменений и дополнений в устав; о внесении изменений в состав Политического совета", - написал он на своей странице в Twitter.

Как ожидается, на съезде полномочия председателя партии перейдут от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Ранее Байбек отмечал, что с учетом коронавируса и ограничительных мер мероприятие пройдет в онлайн-формате.

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