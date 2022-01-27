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Китай заявил, что высоко ценит высказывания Лаврова об отношениях РФ и КНР

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что "во взаимном доверии и стратегическом сотрудничестве между Китаем и Россией нет пределов"

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Пекин высоко ценит слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об отношениях Китая и России. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы обратили внимание на позитивные высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по поводу отношений между двумя странами", - сказал дипломат. "Это отражает высокий консенсус между двумя странами по развитию двусторонних отношений. Китайская сторона высоко ценит это", - указал он.

Чжао Лицзянь отметил, что "во взаимном доверии и стратегическом сотрудничестве между Китаем и Россией нет пределов, дружба двух стран, передающаяся из поколение в поколение, не имеет конца". Он также указал на то, что обе стороны рассматривают друг друга в качестве приоритета во внешней политике, это стратегический выбор, основанный на долгосрочном развитии с целью обеспечения выгоды для народов двух стран, поддержания мира и стабильности во всем мире и международной справедливости.

"Отношения Китая и России в подлинном смысле слова являются новым типом модели отношений между крупными державами", - продолжил официальный представитель МИД. Он также отметил, что Китай готов продолжать двигаться в направлении, установленном лидерами двух стран, в полной мере высвобождать колоссальный потенциал и преимущества двусторонних отношений.

Как заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы, российско-китайское стратегическое партнерство вышло на более высокий уровень, чем традиционный военно-политический альянс. По его словам, российско-китайское стратегическое партнерство служит "хорошим примером того, как должны развиваться межгосударственные отношения в XXI веке". Лавров также отметил, что Запад пытается наказать РФ и КНР при помощи разных "негодных инструментов", в том числе "санкций, демонизации в медийном пространстве, провокаций спецслужб и многого другого".

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