Посольство США в РФ заявило о поддержке дипломатического решения кризиса вокруг Украины

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему привержены дипломатическому пути решения кризиса вокруг Украины. Об этом написал в четверг в Twitter пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.

"Мы надеемся, что российское правительство выберет дипломатический путь и не рискнет воевать на Украине. США по-прежнему привержены дипломатическому решению этого кризиса", - написал американский дипломат.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.