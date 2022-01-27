В ЕС заявили, что уроки Холокоста сейчас особенно важны

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Уроки Холокоста особенно важны сегодня, когда Евросоюз борется с врагами демократии и фундаментальных ценностей. Об этом написал в четверг в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста.

"Уроки Холокоста сейчас более важны, чем когда бы то ни было. Мы должны не только помнить, мы должны действовать. ЕС борется с врагами демократии и фундаментальных ценностей. Мы все должны сделать это своей личной борьбой, которая начинается с того, чтобы перестать молчать", - написал Мишель.

С заявлениями о важности памяти о Холокосте также выступили в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европарламента Роберта Метсола, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).