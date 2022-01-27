Музей в Освенциме призвал помнить об освобождении концлагеря Аушвиц Красной армией

ВАРШАВА, 27 января. /ТАСС/. Польский Государственный музей на месте бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме призвал хранить память об освобождении лагеря смерти Красной армией. Соответствующее заявление музей разместил в четверг в Twitter.

"77 лет назад более 7 тыс. узников немецкого нацистского лагеря Аушвиц, включая 700 детей, были освобождены солдатами Советской армии. 1 689 дней убийств, боли, страданий и унижения подошли к концу. Сегодня мы все помним. Мы должны помнить", - указано в сообщении.

Во второй половине дня на территории музея пройдут памятные мероприятия по случаю 77-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря. Из-за пандемии коронавируса церемония организована в ограниченном формате с участием небольшой группы гостей и бывших узников.

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан.

Аушвиц-Биркенау был освобожден Красной армией 27 января 1945 года. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.