Глава МО Британии заявил о возможности совместной с РФ работы над деэскалацией обстановки

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Западу необходимо предупредить Россию о последствиях якобы планируемого вторжения на Украину, но также предложить совместно работать над деэскалацией напряженности. Об этом в четверг утром заявил в интервью радиостанции Би-би-си глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

"Мы очень четко заявили России, что это [вторжение на Украину] будет контрпродуктивно в том, что касается ее же опасений, - сказал глава ведомства. - Если российские опасения касаются НАТО у ее границ, то 2014 год наглядно показал, что количество сил НАТО у ваших границ увеличивается, если вы нарушаете международное право и начинаете вести себя более агрессивно. Так и звучит адресованное России предупреждение: смотрите сами, вам это не нужно, нам это тоже не нужно, так что давайте работать над деэскалацией".

Министр, который в ближайшие дни намерен посетить РФ и встретиться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, также повторил сделанное ранее заявление о том, что Великобритания по согласованию с НАТО "безусловно могла бы разместить [на континенте] больше сухопутных, морских и воздушных сил". Ранее газета The Times указывала, что одним из рассматриваемых вариантов является отправка британского фрегата в Черное море. Газета The Telegraph, ссылаясь на источники в британском оборонном ведомстве, сообщила, что Соединенное Королевство и США изучают возможность отправить по 1 тыс. военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.