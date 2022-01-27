В Греции считают, что Ципрас пытается вотумом о недоверии вернуть свое правление

АФИНЫ, 27 января. /ТАСС/. Лидер главной греческой оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПА) и экс-премьер Алексис Ципрас пытается вотумом о недоверии кабинету вернуть свое неуспешное правление страной, несмотря на то, что политическое будущее его партии вызывает сомнения. Так прокомментировал в четверг официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому внесение Ципрасом на рассмотрение парламента вопрос о доверии правительству. Его заявление распространила пресс-служба кабинета министров.

"Ципрас, видя, что его политическое влияние снижается, а политическое будущее его партии вызывает сомнения, делает шаг, чтобы произвести впечатление, - сказал Иконому. - В ходе парламентской процедуры [дебатов по вопросу о доверии правительству], которая предусматривается, станет ясно, что каждый [политик] выражает и чему служит".

Представитель кабинета сказал, что не станет сравнивать результаты управления страной правительствами во главе с Ципрасом и нынешним премьером Кириакосом Мицотакисом, потому что нет смысла сравнивать с "провальным прошлым, которое Ципрас мечтает вернуть", так как "мерилом являются сегодняшние потребности и проблемы завтрашнего дня".

Ципрас внес в четверг на рассмотрение парламента вопрос о доверии правительству, ссылаясь на его "неумелые действия" по преодолению пандемии и последствий обрушившегося в понедельник на Грецию циклона "Элпис" ("Надежда"). Выступая на пленарном заседании, экс-премьер подверг жесткой критике "позорные картины хаоса в стране" из-за сильнейшего снегопада в последние дни и объявил, что его партия ставит вопрос о недоверии кабинету. "Больше терпеть нельзя, это худшее правительство с момента восстановления демократии после падения диктатуры [военной хунты "черных полковников" 1967-1974 годов]. Пришло ему время уйти, чтобы страна смогла спокойно вздохнуть", - сказал он и призвал другие силы присоединиться к требованию СИРИЗА о политических переменах.

После постановки оппозицией вопроса о доверии правительству обсуждение в парламенте законопроектов прекращается. Последуют трехдневные дебаты на тему вотума доверия кабинету министров, которые завершатся поименным голосованием в воскресенье в полночь.

Правящая партия обладает в 300-местном однопалатном парламенте Греции 157 креслами, что позволяет ей беспрепятственно принимать любые законы, даже если голосуют против все партии оппозиции. Согласно действующему законодательству, предложение о вотуме недоверия правительству считается принятым, если за него проголосуют 151 член парламента, а у оппозиции (140 мест) вместе с тремя независимыми депутатами нет такого количества голосов. Оппозиционные партии рассчитывают с помощью дебатов, традиционно транслирующихся по телевидению, очернить имидж правительства и повысить собственные рейтинги популярности у населения.